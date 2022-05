Lite alla cassa del negozio etnico: volanti in piazza della stazione a Gallarate

È finita con le medicazioni al pronto soccorso e l’intervento della polizia di stato una lite piuttosto accesa partita nel primo pomeriggio di martedì in un negozio etnico di piazza Papa Giovanni XXIII a Gallarate, nei pressi della stazione, Da quanto si apprende da fonti investigative il diverbio sarebbe nato alla cassa del negozio fra un uomo di 23 anni e una donna di 28 sembra per un resto sbagliato. Ne nasce una lite, qualcuno chiama il 112 che invia sul posto volanti e un mezzo sanitario della croce rossa italiana di Gallarate. Alla fine i due finiscono al pronto soccorso in codice verde, le volanti non procedono in quanto il reato configurabile risulterebbe quello di percosse perseguibile su querela di parte.