L'”l’incubatoio naturale” si presenta a Luino

Venerdì 3 giugno a Palazzo Verbania di Luino, l’associazione di Meina in collaborazione con l’’Associazione Pescatori Alto Verbano presenta il progetto ‘Incubatoio naturale’, per la preservazione del pesce persico

Venerdì 3 giugno, a Palazzo Verbania di Luino, l’associazione la Pinta presenta il progetto ‘Incubatoio naturale’. L’associazione ambientale con sede a Meina (Piemonte), che da anni si dedica alla salvaguardia e monitoraggio delle specie ittiche del Lago Maggiore è da tempo impegnata in questo ambizioso progetto volto alla conservazione del pesce persico, noto anche per la sua grande importanza anche dal punto di vista commerciale e gastronomico.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione ASD Pescatori Alto Verbano, vedrà la partecipazione dei volontari delle due realtà ambientaliste con gli interventi di esperti ed ittiologi. Il fine è portare a conoscenza del pubblico, specie delle nuove generazioni, il processo riproduttivo del pesce persico, partendo dalla posa delle fascine, i nidi artificiali costruiti secondo una antica tradizione lacustre un tempo effettuata esclusivamente dai pescatori di professione, fino alla schiusa delle uova; ma non solo, gli interventi di volontari ed istituzioni sottolineeranno l’importanza della biodiversità lacuale ed evidenzieranno anche alcune problematiche come il grave impatto antropico sull’ecosistema lacustre e l’introduzione di specie alloctone nocive come il siluro e gli uccelli ittiofagi. Inoltre, spazio alla didattica con delle calassi su tematiche ittiche ed ambientali rivolte anche agli adulti. “Per noi è un grande piacere offrire il palcoscenico luinese ai nostri amici e colleghi della Pinta”, commentano i volontari dell’ASD Pescatori Alto Verbano impegnati come sempre dei ripopolamenti delle acque dell’Alto Varesotto con la semina di oltre 350.000 avannotti nei primi sei mesi del 2022.

La Pinta “È una delle associazioni naturalistiche più importanti del Lago Maggiore e da qualche tempo la nostra collaborazione sta gettando le basi per importanti progetti futuri e già quest’anno, grazie a questo progetto abbiamo immesso nelle acque antistanti il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca tre legnaie per agevolare la riproduzione del pesce persico”, proseguono.

“Da anni si dedicano alla conservazione e al monitoraggio del pesce persico e il loro ‘Incubatoio naturale’ sicuramente è un progetto che merita di essere portato a conoscenza del più vasto pubblico possibile e confidiamo possa ottenere finanziamenti finalizzati a tale scopo dagli Enti pubblici. Dalla nostra parte, invece, abbiamo grande esperienza nella conservazione dei salmonidi autoctoni da fiume e lago, oltre che e nel monitorare le criticità, come ad esempio il problema degli sversamenti, sollecitando le Istituzioni. I nostri sforzi congiunti sono totalmente votati al benessere delle nostre acque e della loro biodiversità”. La presentazione sarà supportata dalla proiezione di contenuti multimediali di alta qualità prodotti dagli gli stessi volontari della Pinta come, ad esempio, i filmati provenienti dalla camera subacquea attiva 24h/24h alimentata ad energia solare ‘Persicam’ che potrete visionare qui: https://www.incubatoionaturale.it/mondo-sommerso-live/ il link su YouTube). L’incontro, che inizierà alle 11.00, è ad ingresso libero.