Lo stato di emergenza del Villoresi, il vaiolo delle scimmie e l’ecoplanetario di Tradate nel podcast del 20 maggio

Le principali notizie di venerdì 29 maggio.

Il Consorzio Est Ticino Villoresi, con una apposita ordinanza del presidente, ha dichiarato lo stato di emergenza idrica per la stagione irrigua 2022 su tutto il reticolo idrico gestito dal consorzio. Una misura necessaria “a fronte dell’attuale quadro climatico, valutato come il più siccitoso da numerosi decenni a questa parte”. In questo modo potranno essere adottate misure di emergenza come la turnazione delle utenze, la riduzione delle dispense irrigue e il divieto alla navigazione

Sono saliti a tre i casi di vaiolo delle scimmie individuati in Italia. Nessuno in Lombardia ha precisato la Direzione generale del Welfare. Attivati comunque laboratori e centri di riferimento all’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano e all’IRCCS San Matteo di Pavia. Il Ministero della salute precisa che si tratta di un’infezione causata da un virus della stessa famiglia del vaiolo ma che largamente si differenzia dal vaiolo stesso per la minore diffusività e gravità.

Cede un pannello della tapparella in sala consiglio e colpisce una dipendente comunale alla testa. È successo in Comune a Busto Arsizio. L’incidente ha coinvolto una lavoratrice che, in quel momento, era proprio nei pressi della finestra dalla quale si è staccato un pannello del cassone che contiene l’avvolgibile.

Nuovo presidio organizzato da Filt Cgil Varese e Fit Cisl Varese davanti al magazzino Sda Gateway di Malpensa. Alta l’adesione: circa una sessantina di lavoratori ha incrociato le braccia per richiamare l’attenzione su una serie di questioni che vanno dalla sicurezza del posto di lavoro, all’esattezza dei livelli di inquadramento, agli carichi di lavoro alla formazione

Si chiama “EcoPlanetario” e con i suoi oltre 40 posti a sedere sarà un vero polo culturale dove la visione immersiva diventerà protagonista di un luogo che può essere vissuto tutto l’anno oppure nelle giornate di maltempo. Il Planetario è stato inaugurato a Tradate all’interno del Centro didattico Scientifico nel Parco Pineta, dove già si trova anche l’Osservatorio Astronomico