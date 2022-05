Lo sport tra cascate e torrenti, lezioni di canyoning al Cai di Sesto Calende

Uno sport da vivere all’aria aperta nel ben mezzo di luoghi spettacolari, tra il verde dei boschi e l’azzurro dei corsi d’acqua. Sabato 25 maggio, ore 21, al Cai di Sesto Calende, in via Piave 103, la presentazione del nuovo corso di canyoning, lo sport acquatico che non si pratica a bordo di un mezzo, come il gommone o il kayak, bensì a piedi lungo le cascate e i torrenti, muniti di muta e di corda.

Il corso sarà tenuto dal gruppo de “Le Salamandre“, sottosezione del Cai Sesto Calende specializzata proprio nelle discipline speleologhe e nel torrentismo, e si articola in due momenti distinti, con lezioni di teoria e pratica fino al 19 giugno.

Le prime si terranno al mercoledì sera nella sede del Cai di Sesto Calende mentre nei weekend si svolgeranno le uscite per le esercitazioni di vario tipo – dal superamento dell’ostacolo alle tecniche di progressione acquatica – che andranno a toccare palestre di roccia e torrenti sia del Varesotto, come il Gottardo (Duno)o il Cuvignone (Cittiglio), sia piemontesi, per esempio in Valsesia o Bassa Ossola, anche se il programma definitivo dipenderà dal numero di iscritti, dalle condizioni meteo e dal livello dei partecipanti (il corso si rivolge a tutti, dai neofiti agli arrampicatori e speleologi).