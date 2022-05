Lo storico Panificio Birtolo si trasferisce da Cuveglio a Cittiglio: “Grazie per questi 45 anni passati insieme”

Un po’ per l’esigenza di trovare uno spazio più grande e un po’ per la voglia di progettare, lo storico laboratorio del Panificio Birtolo di Cuveglio cambia sede e si sposta a Cittiglio. Lo farà sabato 4 giugno all’insegna della voglia di rinnovamento mista a quella di continuare nel segno della tradizione.

Galleria fotografica Cambio di sede per lo storico panificio Birtolo 4 di 18

«Saluto e ringrazio il paese di Cuveglio per i 45 anni passati insieme – ha tenuto a dire Luciano Birtolo, papà dell’impresa – Ma non preoccupatevi, ci ritroverete in paese nei prodotti che consegneremo al Molinari & West Bakery, A Le Delizie e all’Antica Canonica. Oppure nei nostri punti vendita a Laveno e Cittiglio».

Un panificio che da ormai quasi 30 anni infatti serve anche la comunità di Laveno, grazie al primo punto vendita aperto 17 anni fa in via Labiena 80, e quella di Cittiglio, con il secondo aperto 10 anni fa in via Valcuvia 14.

I tre panifici, che dal 4 giugno diventeranno due con lo spostamento del laboratorio, sfornano ogni giorno più di 40 qualità di pane diverse e prodotti di pasticceria e pasta fresca di altissima qualità.

Il loro ingrediente segreto sembra essere uno solo: l’amore, per la famiglia e per il proprio lavoro. Sono papà Luciano e i due figli, Simone e Daniele, all’origine di questo panificio e dei suoi continui rinnovamenti e successi. Con loro anche le mogli, Elena ed Elisa, che lavorano all’interno dei punti vendita.

Passione e qualità dei prodotti sono ciò che le centinaia di clienti fissi del panificio hanno sempre riconosciuto alla famiglia Birtolo, prerogative che gli hanno portati a ingrandirsi per migliorare ulteriormente il loro servizio.

(Foto della nuova struttura)

L’unica cosa che cambierà è che se nel laboratorio di Cuveglio era possibile accedervi come consumatori, in questo nuovo di Cittiglio non lo sarà. Sono però tante le idee che la famiglia Birtolo ha per gli spazi e locali interni ed esterni della struttura, completamente immersa nel verde, che non saranno adibiti a nuovo laboratorio di panificazione: da corsi per bambini per insegnarli ad impastare il pane, ad aree di deposito per camper e roulotte.

«La nostra famiglia ha dedicato la vita a questo lavoro – hanno raccontato i figli – abbiamo masticato e mangiato pane da quando siamo nati e nostro papà non ha mai fatto un giorno di ferie per garantire il servizio alla comunità. Questo è un lavoro che deve piacerti, lo devi avere dentro. Siamo infatti contenti di aver fatto questo investimento – hanno concluso – in ottica di miglioramento del nostro lavoro e prodotto, a partire dal nuovo forno che cuocerà il pane in maniera particolare. Vi aspettiamo a Cittiglio e Laveno!».