L’onorevole Claudio Pedrazzini a Varese incontra gli iscritti e i simpatizzanti di Azione

Quali sono le prospettive per il liberalismo democratico in Italia? Se ne parla lunedì 6 giugno a Varese, a partire dalle ore 21, alla sala Montanari, con Azione e l’onorevole Pedrazzini. L’accesso è libero fino

a esaurimento posti.

“Oggi constatiamo una totale assenza di rappresentanza per il mondo popolare e liberale, vista la rapida

crescita delle spinte sovraniste all’interno del centrodestra e lo stesso si può dire per quanto riguarda il

campo riformista, appiattito ormai su posizioni populiste. Per questo appare sempre più urgente la

costruzione di un nuovo fronte politico ispirato agli ideali del liberalismo sociale e del Partito d’Azione”.

“L’Onorevole Claudio Pedrazzini, Deputato di Azione e membro della Commissione Affari Sociali della

Camera, già consigliere regionale, assessore e vicepresidente della provincia di Lodi, incontra i cittadini

della nostra provincia per discutere di questo ambizioso progetto politico e culturale a partire dalla sua

esperienza personale”.

“La direzione provinciale di Varese in Azione è lieta di invitare a questo incontro in particolare tutti gli iscritti

della provincia, oltre che tutti i cittadini desiderosi di un’alternativa seria, pragmatica, liberale e sociale.

La Direzione Provinciale di Varese in Azione”.