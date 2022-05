L’orchestra Filarmonica europea torna al Salone estense di Varese con Fabien Thouand

L’orchestra Filarmonica europea torna al Salone estense di Varese dove si è esibita più volte negli scorsi anni. Come in queste precedenti occasioni si presenta con un solista ospite di altissimo spessore artistico. Si tratta di Fabien Thouand che da molti anni ricopre il ruolo prestigiosissimo di primo oboe del teatro alla Scala e che, fra l’altro, e’ Docente presso il Conservatorio della Svizzera italiana e presso il Royal College of music di Londra.

L’orchestra ha avuto l’onore di suonare con altri solisti di questo calibro come Fabrizio Meloni, Davide Formisano, Francesco Di Rosa, Danilo Stagni, Marco Zoni, Sandro Laffranchini (prime parti del Teatro alla Scala), Francesco Pomarico (primo oboe dell’orchestra nazionale Rai), Marco Giani, ( primo clarinetto de I Pomeriggi musicali) senza dimenticare i pianisti Maurizio Zanini, Olga Zdorenko, Irene Veneziano e Roberto Plano. A questo lungo elenco si aggiungerà il 30 maggio Fabien Thouand che eseguirà il concerto di Marcello per oboe.

Un concerto molto apprezzato da Bach che ne fece una trascrizione per organo. Proprio a Bach è dedicato il resto del programma: 3 concerti per clavicembalo e orchestra.

Solisti saranno: Ruben Talon, pianista spagnolo, giovane figura emergente e, fra l’altro , capo dipartimento della scuola di alto perfezionamento ESMAR di Valencia (eseguirà il concerto in sol minore BWV 1058), il maestro Pennuto che eseguirà il BWV 1056 sotto la direzione del figlio Daniele, e, merita un’attenzione particolare, Ismaele Gatti, una delle eccellenze del Conservatorio dell Svizzera italiana che eseguirà al clavicembalo (strumento gentilmente concesso dal Conservatorio stesso) il BWV 1052.

Il concerto ha due altri risvolti degni di considerazione: si tratta della serata conclusiva della masterclass che il M.o Talon terrà a Gallarate negli ultimi giorni di maggio ( ci sara’ il concerto dei migliori allievi il 29 maggio a Tradate in Villa Truffini), ma anche del primo evento che l’orchestra realizza in collaborazione con il Conservatorio della Svizzera italiana.

Da sottolineare anche che Il pubblico avrà quindi la possibilità (piuttosto rara) di ascoltare Bach sia sul pianoforte che sul clavicembalo in tra concerti per “strumento a tastiera” e orchestra. I biglietti d’ingresso sono in prevendita presso Luciano Strumenti Musicali Varese ( via Como,18). Posto unico 15 euro, ridotto per studenti fino a 25 anni: 7 euro. I biglietti saranno in vendita anche il giorno del concerto presso Salone Estense dalle 18.00.

PROGRAMMA

J.S.Bach Concerto per cembalo e orchestra in fa min. BWV 1056 solista(pianoforte): Marcello Pennuto

J.S.Bach Concerto per cembalo e orchestra in sol min. BWV 1058 solista ( pianoforte) Ruben Talon

Alessandro Marcello Concerto per oboe in re min. Solista: Fabien Thouand

JS.Bach Concerto per cembalo e orchestra BWV 1052 solista ( clavicembalo) Ismaele Gatti