A Luino attività di giardinaggio per abbattere il silenzio dei “Neet” e arginare il disagio giovanile

Incontri sull’affidamento, sportello alzheimer, educativa di strada: sono solo alcuni dei progetti che il Comune di Luino sta portando avanti nell’ambito della prevenzione sociale. Iniziative e percorsi rivolti a diverse fasce di età che presentano fragilità importanti.

In linea con quanto descritto, l’amministrazione luinese ha deciso di impegnarsi anche nei confronti di quei giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano, oggi chiamati “Neet”, acronimo inglese di Not in Education Employement or Training, stipulando una convenzione con la Fondazione Asilo Mariuccia Onlus di Porto Valtravaglia: una realtà importante e strutturata del territorio, che opera da sempre in questo ambito cercando di incentivare con diverse proposte la formazione e l’avviamento al mondo del lavoro da parte di giovani che se non assistiti rischiano di perdersi nel vortice delle dipendenze o della delinquenza.

Stipulando questo accordo il Comune di Luino si è così impegnato a sostenere economicamente le iniziative della Onlus, ma anche ad inserire alcuni minori luinesi, individuati dai Servizi Sociali, in questi percorsi di formazione ed educazione al lavoro.

La convenzione avrà durata di un anno, per un totale di circa 20 incontri. Le attività, che vedranno la presenza degli educatori sempre al fianco dei ragazzi, riguarderanno il giardinaggio e la cura del verde e si terranno nel parco di Villa Hussy, in via Creva a Luino.

«Credo molto in questo tipo di approccio educativo – ha commentato Elena Brocchieri, assessora alle Politiche Sociali, Giovanili e della Famiglia del Comune di Luino – Mettersi al fianco di questi giovani per cercare di accompagnarli alla scoperta delle loro competenze e risorse, lavorando sulla loro autostima, è fondamentare per assicurare loro di avere gli strumenti giusti per affrontare il futuro in maniera concreta».