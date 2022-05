A Luino in consiglio comunale Tari e interrogazioni su lavori e stazione

Riunione quasi “estiva“ del consiglio comunale di Luino il programma alle 20.30 del prossimo 27 maggio a palazzo Serbelloni, in presenza e in streaming sulla rete Civica,.

Diversi i punti all’ordine del giorno Tari (la tasse dei rifiuti) e il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022 – 2025 e relative tariffe; c’è poi una variazione di bilancio e diverse interrogazioni: Furio Artoni sulla “segnaletica stradale orizzontale e sicurezza stradale”; Andrea Pellicini sui lavori di Via Don Folli e sulla situazione manutentiva della stazione ferroviaria.Verrà in ultimo comunicata la nomina della signora Barbara Pessini in qualità di rappresentante del Comune di Luino nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mons. Comi di Luino.