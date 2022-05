Da lunedì le forze dell’ordine saranno equipaggiate con i taser. Bocciata la dotazione per la polizia locale

Da lunedì 30 maggio anche gli agenti delle volanti della polizia di stato di Varese saranno equipaggiati con i taser, la pistola elettrica che funziona tramite il rilascio di una scarica di intensità regolare per una durata di alcuni secondi.

Gli apparecchi sono stati già forniti e, come già avvenuto in diverse province italiane, la pistola elettrica è stata assegnata a seguito di un specifico addestramento che nella questura varesina ha coinvolto diverse decine di poliziotti.

L’impiego del dispositivo è finalizzato ad inabilitare temporaneamente le funzioni motorie del soggetto attinto e dunque renderlo inoffensivo, e dovrà costituire, comunque, l’extrema ratio, per le sole situazioni critiche nelle quali il rapporto con soggetti pericolosi dovesse rivelarsi di per sé inefficace.

Bocciato il taser per la polizia locale

Diversa sorte per il provvedimento che coinvolgeva la polizia locale in Lombardia. La Corte costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità della parte della legge di revisione normativa del 2021 di Regione Lombardia che introduceva la possibilità per gli agenti di utilizzare fra l’altro “dissuasori di stordimento a contatto”. Il motivo è che i taser sono considerati armi comuni, e su questo la competenza è dello Stato, che contro la legge lombarda aveva deciso di fare ricorso.

La bocciatura è del 6 aprile scorso, con la sentenza numero 126 della Corte Costituzionale presieduta da Giuliano Amato. Il deposito delle motivazioni, redatte dal giudice Maria Rosaria San Giorgio, è di ieri