L’Unesco arriva in via Dandolo per candidare “il baraccone arancione”

L’Unesco fa capolino in via Dandolo a Varese. Un cartello un po’ grezzo è stato legato a una recinzione. Una dichiarazione ironica per attirare l’attenzione su una situazione “precaria” un po’ troppo duratura

La Fondazione culturale “Biumo Inf – Life is non” candida il Baraccone Arancione dei giardinetti Melvin Jones a patrimonio Unesco dell’umanità.

Il Baracco, presenza pluriennale nel panorama biumense, indaga la sofferenza e la precarietà dell’uomo contemporaneo, facendosi portavoce di un male di vivere che trovi piena manifestazione della rete arancione ripetutamente lacerata. Le foglie all’interno della struttura segnalano inoltre il primato della natura sui futili tentatici di riqualificazione urbana. “ Biumo Inf – Life is now” propone inoltre una piena valorizzazione turistica del Baracco attraverso eventi artistici: danza poesia, vegan show, cooking, legnanesi, laboratorio origami.