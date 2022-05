L’Università dell’Insubria celebra le piante con una settimana di passeggiate, convegni e laboratori

In programma dal 16 al 22 maggio la Fascination of Plants Day, la manifestazione internazionale di chi studia e ama le piante promossa dalla Epso. Ricco il calendario di iniziative dell’ateneo varesino

L’Università dell’Insubria celebra il Fascination of Plants Day, la manifestazione internazionale di chi studia e ama le piante promossa dalla Epso, la European Plant Science Organization, in programma dal 16 al 22 maggio. Obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare il maggior numero di persone sull’importanza e il valore fondamentale delle piante per la società, l’ambiente e l’economia.

Nell’ambito del Dbsv, il Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita, è proposto un seminario da remoto il 18 maggio dalle ore 9 alle 11, titolo: «Piante e tecnologia: robot bioispirati, esplorazione spaziale e medicina rigenerativa». Modera l’incontro il professor Antonio Montagnoli dell’Università dell’Insubria.

«La robotica suggerita dalle piante e dalla natura» è l’argomento trattato da Emanuela del Dottore dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Veronica De Micco dell’Università Federico II di Napoli parla di «Piante nei sistemi biorigenerativi». Infine Guido Domingo dell’Insubria affronta il tema «I biomateriali di origine vegetale ed il loro uso nella medicina rigenerativa».

Sempre per il Fascination of Plants Day il professor Bruno Cerabolini guida una visita al Campo dei Fiori di Varese il 19 maggio, parlando dei danni subiti dalla vegetazione a causa di eventi estremi. Sabato 21 maggio, dalle ore 14 alle ore 18, al parco di villa Mylius, a Varese, il laboratorio di Fisiologia vegetale organizza delle attività didattiche dal titolo «Divertiamoci con le piante» e contemporaneamente Antonio Montagnoli conduce una passeggiata con i partecipanti alla scoperta degli alberi presenti nel parco.

Completa l’iniziativa un concorso fotografico volto a catturare «Il fascino delle piante»: le immagini vanno spedite entro il 21 maggio all’indirizzo plantlab.uninsubria@gmail.com; una giuria di esperti sceglierà le 3 più belle che saranno premiate con un buono libro.

Per partecipare ai seminari ed alle visite guidate occorre PRENOTARSI TRAMITE IL FORM.