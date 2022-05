Maccagno e il suo lago in festa: Enrico Negri è per la nona volta Campione Italiano Meteor

E’ ormai trascorsa una settimana dalla conclusione del 49° Campionato Italiano Meteor e ancora non si sono spente le manifestazioni di apprezzamento da parte dei concorrenti verso gli organizzatori.

Tutto è andato per il meglio, a cominciare dall’ottima partecipazione di 43 equipaggi (42 alla partenza) provenienti da tutta Italia che hanno potuto beneficiare di condizioni meteorologiche perfette con sole e vento (inverna fino a 15 nodi) durante le quattro giornate di regata, consentendo di portare a termine tutte le 10 prove previste.

Coloro che hanno visto le regate dall’acqua o dalle sponde di Maccagno e Cannobbio, hanno potuto certamente beneficiare di una bellissima coreografia colorata creata dalle imbarcazioni con le loro vele.

Dal canto loro, i concorrenti hanno confermato ancora una volta la validità del “Canalone” come campo di regata molto tecnico e divertente. Non a caso a vincere il titolo di Campione Italiano è stato Enrico Negri, il fortissimo timoniere dell’AVAV Luino che naviga in questo tratto di lago sin da ragazzo e che con questa porta a 9 il numero di vittorie nelle diverse edizioni del campionato Meteor, un record assoluto al momento impareggiabile.

In equipaggio con lui c’erano Sara Badiali (UVM) e Gianni Moroni (AVAV). Al secondo posto un equipaggio toscano condotto dal timoniere Enrico Pucci.

Chiude il podio l’equipaggio di Chioggia guidato da Sambo Silvio, che certamente cercherà di rifarsi l’anno prossimo nelle acque di casa dove si svolgerà il 50° Campionato Italiano.

In casa Unione Velica Maccagno, organizzatori del Campionato, vi è grande soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione a partire da Maurizio Pocaterra, il vicepresidente UVM che si è impegnato in questo progetto sin dalla scorsa estate e che ha coordinato il lavoro di tutti i volontari coinvolti a terra ed in acqua, e dal presidente Gianfranco Paganini che ha partecipato come timoniere regatante al campionato con un equipaggio tutto UVM (Roberto Pocaterra e Riccardo Pigni).

Ottima, come sempre, la collaborazione con AVAV e Canottieri Luino a dimostrazione del fatto che per organizzare manifestazione importanti è necessaria fare rete tra le diverse associazioni sportive che agiscono nell’Alto Verbano. Oltre a queste, anche le istituzioni hanno avuto un ruolo fondamentale nella buona riuscita della manifestazione: il Comune di Maccagno e la Pro-Loco Maccagno hanno messo a disposizione il “Parco delle Feste” dove si è svolta la cena del campionato e la premiazione.

«Un ringraziamento particolare è dovuto anche ai partner tecnici commerciali: GPBM Industry, Golfo Gabella Lake Resort, D&A e Quantum e Nauticaluino. Infine – hanno concluso dall’associazione UVM – un grandissimo ringraziamento va dato al prezioso supporto dell’Assometeor, l’associazione della Classe Meteor diretta dal segretario Alessandro Ferrara, dal presidente Mario Forgione e dal capoflotta del Verbano Marco Sacchi. Con la loro collaborazione siamo riusciti a portare a Maccagno un buon numero di concorrenti che hanno dimostrato una solida vena agonistica sul campo di regata così come una grande amicizia a terra. Agonismo, lealtà, amicizia sono i valori dello sport della vela pienamente condivisi da tutti noi dell’UVM».