Maggio sarà un mese ricco di attività culturali alla Libreria degli Asinelli di Varese

Sabato 14 maggio, Betty Colombo racconta Jella Lepman

Sabato 14 maggio alle 11.00, alla Libreria degli Asinelli di Piazza Repubblica 5 a Varese arriva Betty Colombo che presenterà la figura eccezionale di Jella Lepman.

Giornalista, scrittrice e traduttrice ebrea tedesca, Jella Lepman sostenne con forza l’idea che i libri, messaggeri di pace, possano aiutare i bambini a crescere nella libertà.

Jella Lepman pensava che ai bambini non servisse solo cibo per il corpo ma anche cibo per l’anima: a questo servono i libri. Perché solo questo cibo permetterà loro di crescere liberi, comprendere gli errori degli adulti e non tornare a commetterli.

Jella Lepman cominciò durante gli anni dell’esilio inglese a rendere disponibili i testi: letteralmente, a creare un Ponte di Libri per l’Infanzia. Continuò la propria opera in Germania, subito dopo la guerra, quando tutto era da ricostruire.

La storia di Jella Lempan non si chiude però con la guerra, e non finisce con la sua lotta di madre, attivista, lavoratrice. Nel 1953 fonda IBBY (International Board on Book for Young people) e continua la propria attività etica e culturale fino al 1970, anno della morte. Ancora oggi le sue idee rimangono fondamentali: perché è ancora, e sempre, necessario sostenere il Ponte di Libri che Jella Lepman ha creato, credere nei valori etici e arricchire l’infanzia di cibo per la mente.

In libreria saranno presenti alcuni dei testi più belli del catalogo IBBY – White Ravens oltre che i volumi dedicati alla storia della “Signora dei libri”, a partire dalla sua auotobiografia “Un ponte di libri”.

Sabato 14 maggio alla Libreria degli Asinelli attraverso la voce e il racconto di Betty Colombo sarà possibile scoprire la straordinaria opera di Jella Lepman. L’ingresso è gratuito; la prenotazione è gradita.

Domenica 15 maggio, workshop sui quaderni a fisarmonica con Susanna Carugati

Il giorno seguente, domenica 15 maggio, la Libreria degli Asinelli ospiterà un workshop, un seminario intensivo, tenuto da Susanna Carugati (Susa Factory), nel corso del quale impareremo a costruire quaderni a fisarmonica (il cosiddetto “Leporello”): un sistema di piegature che, virtualmente, potrebbe estendersi all’infinito.

Il corso è dedicato a due sistemi di piegatura: il primo adatto a fogli sottili, il secondo per cartoncini un po’ più spessi. Ha un costo di 65 euro (comprensivo di tessera associativa Burritos) e si terrà dalle 10:00 alle 16:30 (al termine della mattinata è prevista un’ora di pausa pranzo).

Impareremo due tecniche di piegatura della carta molto utili: una adatta a fogli di grammatura sottile, l’altra per cartoncini un po’ più spessi. Realizzeremo una forma base con copertina flessibile, una con piatti rigidi rivestiti e alcune varianti.

Una striscia di carta piegata più o meno lunga è proprio la particolarità di questa struttura che, in realtà, può anche essere «sfogliata» in modo tradizionale, pagina per pagina. La doppia possibilità di lettura si replica anche per la presenza di un fronte e un retro ben distinti. La struttura è molto versatile e spesso utilizzata in ambito commerciale; amatissima dagli artisti, sia in forma di portfolio, che di libro d’artista. Il nome deriva dall’Opera: Leporello, il servitore del Don Giovanni di Mozart, trascrive le numerose conquiste del suo padrone in un dispiegarsi di pagine (ma sono chiamati anche concertine o accordeon).

Strumenti da portare individualmente: matita, gomma, squadra, pennello per la colla, forbice, scotch biadesivo.

Strumenti forniti: stecca d’osso, riga di metallo, colla, punteruolo, base taglio, cutter.

È richiesta l’iscrizione, i posti sono limitati.

Lunedì 16 maggio, “Fogli con vista”, seminario di scrittura (6 incontri) con: Davide D. Longo – Stéfano Pérez Tonella – Martin Stigol

Gli incontri si terranno ogni lunedì sera, dalle 19:00 alle 20:30, a partire dal 16 maggio. Tre guide diverse, per attraversare generi e tecniche narrative in modo creativo e dinamico. Ognuno dei conduttori guiderà due incontri teorico-pratici.

«Fogli con Vista» è un corso rivolto agli amanti della scrittura e della lettura, che permette di avvicinarsi in modo semplice al piacere di scrivere, di leggere, alle tecniche per analizzare le storie che più ci piacciono e ad alcuni dei modi per trasformare le idee in narrazione. Il corso invita alla scoperta e al piacere di narrare; è dunque rivolto a tutti.

Con tre “guide” diverse per passare dal giallo, al saggio, al racconto.

Iscrizione richiesta. Quota di partecipazione, comprensiva di tessera associativa: 90 €.

La tessera Burritos compresa nella quota vale un anno e dà accesso agli eventi culturali, sconto del 10% sui libri dell’Associazione (Asinelli Editori e WScuola Edizioni)