Malore in paese, l’elicottero atterra nel campo dell’oratorio di Azzate durante la festa

Il picnic per godersi un sabato sera di metà maggio interrotto bruscamente dalle pale dell’elisoccorso che atterra nel campo dell’oratorio per prestare soccorso a una donna che è stata male.

È successo sabato sera, 21 maggio, ad Azzate per un intervento di soccorso urgente di una signora che si è sentita male nella propria abitazione

Il punto più vicino per consentire al rianimatore di raggiungere il luogo dell’intervento, però, era proprio il prato dell’oratorio nel quale era in corso la festa, con persone che stavano cenando al sacco, invitare ad alzarsi per far atterrare il velivolo.

L’intervento è avvenuto in via Vittorio Veneto e i sanitari hanno operato in codice giallo.