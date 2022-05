A Malpensafiere l’assemblea dell’ordine dei commercialisti di Busto Arsizio

Si terrà martedì 3 maggio alle 17 al Centro fieristico di MalpensaFiere l’assemblea annuale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Busto Arsizio. Dopo due anni e mezzo, l’assemblea tornerà di nuovo in presenza.

In apertura di assemblea interverrà Rafaela Gjergji, assegnataria della borsa di studio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Busto Arsizio nel triennio 2019-2022 per il dottorato in Management, finance and accounting all’università Cattaneo–Liuc di Castellanza. La sua relazione verterà sui criteri ESG (environmental, social and corporate governance), cioè i fattori relativi alla sostenibilità aziendale e gli effetti che le strategie sostenibili hanno sulle performance aziendali.

Rafaela Gjergji attualmente insegna nel corso di Economia aziendale e contabilità per il programma di laurea triennale in Economia aziendale e nel corso di La responsabilità sociale d’impresa e l’informativa non finanziaria per il programma di laurea magistrale in Economia aziendale e management.