Maltempo sul Varesotto con temporali e possibili grandinate

Nuvole e temporali in arrivo. Le previsioni del Centro geofisico prealpino osservano una saccatura che si approfondisce sulla Penisola Iberica. Masse d’aria umida ed instabile raggiungono la regione Padano-Alpina e determinano temporali di forte intensità tra oggi e domani.

In seguito, graduale miglioramento anche se la presenza di una bassa pressione sul Tirreno mantiene alta la probabilità di rovesci pomeridiani fino a venerdì.

La giornata di oggi, martedì 24 maggio, vedrà rovesci e temporali anche di forte intensità nel tardo pomeriggio e in serata a partire dal Verbano ed in estensione al resto della regione. Possibili grandinate. Nella notte asciutto e temperature in calo.

Mercoledì, nuvolosità irregolare spesso estesa e solo in parte soleggiato. Possibili rovesci più probabili sulla fascia alpina, prealpina e sugli Appennini. Temperature in diminuzione nei valori massimi.

Giovedì parzialmente soleggiato con piovaschi al mattino e nel pomeriggio. Asciutto sulla pianura. Temperature massime in aumento.