Marchirolo Alternativo punta al cambiamento, con la candidata sindaco Sabina Buono

Nella sfida elettorale del piccolo comune di Marchirolo si è inserito un progetto politico che fa del cambiamento la sua parola d’ordine.

Marchirolo Alternativo, la lista che candida alla guida del Comune Sabina Buono (nella foto), è espressione di Movimento Alternativo, una proposta che porta la firma di Marco Gasparini e Max Nicoletti, consiglieri comunali a Cugliate Fabiasco.

«Marchirolo Alternativo nasce intorno ad un progetto che punta a modificare radicalmente il modo di intendere la politica locale – spiegano Gasparini e Nicoletti – Siamo nel 2022 e rimanere ancorati a vecchi sistemi, vecchi modi di fare, vecchi modi di porsi non crediamo serva per arrivare allo scopo che ci siamo prefissati: avvicinare i giovani alla pratica amministrativa che determina le regole della nostra democrazia e dare speranza a tutti coloro che si sono arresi al fatto che “nulla possa cambiare”. Noi vogliamo essere la dimostrazione che cambiare si deve e si può, e per farlo schieriamo questa formazione. Citando la frase di un grande come Giovanni Falcone “Se le cose sono così non è detto che debbano andare così. Il problema è che quando c’è da rimboccarsi le maniche, quando c’è un cambiamento da attuare è allora che la stragrande maggioranza delle persone preferisce lamentarsi e non fare”».

Un’altra pagina significativa del programma elettorale di Movimento alternativo e dunque della lista Marchirolo Alternativo è rappresentata dalla formazione dei giovani: «Formazione che va fatta attraverso il metodo sperimentale, caratterizzato da esperienze concrete e vissute per mettere in risalto personalità, inclinazioni ed abilità»

«C’è voglia di politica locale basata sul fare, tralasciando le chiacchiere come dimostra il successo augurato ma inaspettato nel così breve periodo – dice Max Nicoletti – Continuano a giungere richieste da cittadini di comuni del Varesotto per aderire e presentarsi alle future amministrative con il simbolo del Movimento Alternativo».

«Ora siamo nel bel mezzo di due campagne elettorali, a Brissago e a Marchirolo, ma promettiamo che nelle prossime settimane troveremo il tempo di parlare con tutti e annunciare con largo anticipo i comuni nei quali andremo ad elezione nelle future tornate elettorali in base alla sintonia dei richiedenti», conclude Marco Gasparini.

Anche Marchirolo Alternativo ha una pagina Facebook dove potrete seguire candidati, programmi e appuntamenti elettorali della lista