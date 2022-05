Marco Gilardi guida la lista di Marchirolo in Comune: “Sostenibilità, giovani e turismo lento nel nostro programma”

Marco Gilardi, 46 anni, è il candidato sindaco della lista “Marchirolo in Comune” che rappresenta la lista di continuità con l’attuale maggioranza guidata dal sindaco Dino Busti, in cui è assessore ai Lavori pubblici, territorio e ambiente.

Ingegnere ambientale con vent’anni di lavoro nella Pubblica amministrazione ( attualmente è responsabile del settore tecnico del Comune di Morazzone) Gilardi è attivo anche nella scuola, dove da anni è rappresentante di classe, e nel sociale con la presenza attiva nelle associazioni che operano sul territorio.

Di sé dice: «Avendo una formazione scientifica amo approcciarmi ai problemi analizzandone i dati, formulando una strategia per la risoluzione, assegnando le risorse disponibili per arrivare alla soluzione ed infine la valutazione dell’efficacia della soluzione stessa».

Il programma di Marchirolo in Comune si intreccia strettamente con le persone che compongono il gruppo che si candida a guidare l’amministrazione: «I nostri candidati sono il volto del nostro programma – spiega Gilardi – Al centro del nostro progetto ci sono le idee ed i programmi condivisi, i volti e le persone che fanno parte di questa lista sono lo strumento attraverso il quale renderemo possibile la loro attuazione. Semplicità e concretezza sono le nostre convinzioni più profonde. L’obbiettivo è quello di coordinare una squadra ricca di competenza, creatività, entusiasmo ed impegno, con la voglia di portare a compimento un programma ambizioso che arrechi benefici concreti all’intera comunità. Sarà nostro impegno affrontare quotidianamente le problematiche amministrative sia del singolo cittadino che dell’intera collettività».

Tra i punti prioritari del programma, territorio, ambiente e sociale.

«Particolare attenzione sarà posta a preservare le caratteristiche del nostro territorio con interventi mirati nel rispetto della sostenibilità ambientale dai quali la comunità possa trarre giovamento. In questo senso puntiamo a promuovere politiche che favoriscano lo sviluppo del turismo lento e a basso impatto ambientale, identificando nel nostro paese un luogo adatto e raggiungibile per immergersi nella natura e nella cultura. In questo senso lavoreremo anche per favorire la collaborazione di ciascun cittadino per il mantenimento e miglioramento delle condizioni di decoro urbano e degli spazi pubblici che sono un essenziale patrimonio dell’intera collettività».

Per quanto riguarda il sociale c’è una particolare sensibilità nei confronti delle fasce più giovani della popolazione: «Il nostro obiettivo è quello di investire risorse e competenze per affrontare al meglio le politiche sociali con specifica attenzione alla ricostruzione del tessuto sociale giovanile nel quale ogni ragazzo abbia l’opportunità di condividere le proprie capacità e la propria esperienza, favorendo la creazione di spazi e centri giovanili che possano svolgere la funzione di luoghi di produzione culturale e creativa. Il nostro impegno guarda anche alla scuola, con la quale vogliamo collaborare sempre di più, perché crediamo nell’istruzione e nella cultura e nei nostri figli riponiamo le basi del futuro di cui saranno i protagonisti e a cui non possiamo negare il diritto legittimo di crescere e realizzarsi».

In questi giorni “Marchirolo in Comune” sta presentando tutti i candidati sulla pagina Facebook del gruppo.