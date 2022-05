I Mastini Varese cambiano pelle: il nuovo presidente è Carlo Bino

La storia dei Mastini Varese prosegue, anche se con un cambio di veste societaria e – di conseguenza – con un nuovo presidente. Nella prossima stagione sportiva, la gestione della squadra che si è regolarmente iscritta alla IHL, Italian Hockey League (il secondo campionato di rilevanza nazionale), passa in carico a un nuovo club che si chiamerà HCMV Varese Hockey e sarà guidato da Carlo Bino.

L’HCMV ha acquisito i diritti dalla Cooperativa Hockey Club Varese 1977 che ha assicurato la continuità sportiva negli ultimi anni: quest’ultima società non sparisce ma proseguirà l’attività del settore giovanile giallonero sempre con Matteo Torchio alla presidenza. Le novità sono state ratificate nel corso di una assemblea dei soci così da rendere tutti partecipi di questo cambio di rotta che – per i tifosi – non dovrebbe comportare particolari cambiamenti.

Il Varese, con il suo storico marchio, sarà di nuovo ai nastri di partenza di un torneo senior importante, in una stagione che segnerà il ritorno della squadra al PalAlbani, rifondato grazie ai profondi lavori di ristrutturazione in via di conclusione. La riapertura è infatti prevista per il prossimo mese di settembre.

«Mi sono avvicinato all’hockey da qualche anno e ora, con entusiasmo, ho deciso di intraprendere questo nuovo progetto, insieme ad altre persone che condividono passione e vicinanza ai colori gialloneri» spiega Carlo Bino, imprenditore nell’ambito del commercio. La sua EuroBazar che ha sede al centro commerciale di Gavirate è stata tra gli sponsor dei Mastini nell’ultimo campionato. «L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente quanto di buono è stato fatto fino ad ora da chi mi ha preceduto e cercare di aprire nuovi orizzonti per l’hockey varesino nel segno del Mastino».

Il congedo di Matteo Torchio dalla presidenza della formazione IHL è nel segno della continuità: «Desidero fare un grande augurio alla nuova società. Dopo questi anni è arrivato il momento di sviluppare nuove idee affinché il movimento dell’hockey a Varese possa avere sempre un percorso evolutivo e di costante crescita». La branca giovanile ha in programma a breve un incontro con tutti i genitori dei ragazzi gialloneri per iniziare a impostare la nuova stagione.

IHL A DIECI SQUADRE

Il prossimo campionato di IHL, con il Varese, conterà ancora su un totale di dieci squadre. L’Unterland campione ha scelto di salire di categoria e si è iscritto alla AHL mentre tornano i Valpellice Bulldogs che hanno vinto la Division I e ottenuto le necessarie garanzie per partecipare alla seconda serie alla quale avevano rinunciato in precedenza. Per i Mastini cambierà qualcosa, nel senso che la Valpe ha svolto il ruolo di farm team nell’ultima stagione (dando un contributo importante in termini di uomini): i gialloneri potrebbero quindi scegliere una nuova affiliazione per avere un serbatoio in caso di necessità.