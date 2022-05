Matteo Gabbia, il bambino di Fagnano Olona che sognava di vincere lo scudetto col Milan

«Il bambino di Fagnano Olona, che sognava di giocare nella sua squadra del cuore, oggi ha vinto il campionato di serie A con la sua squadra di calcio e del cuore! Orgogliosi di te Matteo Gabbia».

Lo ha scritto su Facebook il consigliere della Pro Loco Filippo D’Angelo, postando una foto di Gabbia quando ancora sognava di giocare nel Milan (a destra nella foto), nel giorno della vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri, al termine della gara vinta 3-0 col Sassuolo.

Un momento di grande orgoglio per Fagnano Olona che ha potuto vedere il proprio beniamino in campo 10 volte in questa stagione, delle quali 8 in campionato.

Il suo esordio in serie A con la maglia della squadra del cuore risale al 2020 e ve l’avevamo raccontata qui. Il suo legame con il territorio non si è mai spezzato e di recente era venuto anche al liceo Pantani di Busto Arsizio a raccontare la sua esperienza di calciatore professionista.