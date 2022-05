Mattinata ecologica a Tradate per ripulire la zona del Fontanile

Dopo il successo delle prime edizioni, ritorna a Tradate la Domenica “verde” dedicata alla pulizia della zona del Fontanile. In occasione della Giornata del Verde Pulito di Regione Lombardia, si svolgerà domenica 15 maggio 2022 la mattinata ecologica, organizzata dal Museo Fisogni e dal Comune di Tradate.

Il ritrovo è per domenica 15 maggio alle ore 9.00/9.30 presso il Museo Fisogni (via Bianchi 25/b, Tradate) per una colazione offerta; alle ore 9.45 ci si sposta per iniziare l’attività di pulizia, fino alle 13.00.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Tradate e dell’Assessore all’ambiente Vito Pipolo, con il sostegno del MotoClub di Abbiate Guazzone, Croce Rossa, Protezione Civile, Seprio Patrimonio e Servizi, Legambiente, Parco Pineta e Office 2000 e sponsorizzato da Surveyeah, Qualititaly e WowPorium.

Si raccomanda un ABBIGLIAMENTO COMODO, con GUANTI e scarpe comode o stivali.

Iscrizione gratuita a fisogni@museo-fisogni.org e al 371 3354715.

In caso di maltempo la manifestazione è rimandata a domenica 29 maggio.

Il Museo Fisogni è il più grande Museo al mondo (Guinness World Record) dedicato alla stazione di servizio, e conserva quasi 200 pompe di benzina antiche e oltre 6000 oggetti correlati col mondo del petrolio e dell’energia; il Museo si trova a Tradate in via Bianchi 25/b e fa parte del Circuito Lombardo dei Musei del Design (MUDE) e della Rete Musei Industriali della Provincia di Varese (MIVA); ha collaborato con il Museo della Scienza e della Tecnica, con la Triennale di Milano, con Volandia Museo del Volo di Somma Lombardo e con il Museo 1000 Miglia di Brescia.

Aperto su prenotazione.

Per informazioni: www.museo-fisogni.org

fisogni@museo-fisogni.org