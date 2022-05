Fare memoria, costruire il futuro: per la Festa dell’Europa a Luino un Agorà democratica

In occasione della Festa dell’Europa, il Circolo PD di Luino ha deciso di organizzare per lunedì 16 maggio, alle ore 18:00 presso Palazzo Verbania, un’Agorà Democratica. Un’iniziativa che si rifà ad un progetto più grande promosso dal Segretario Nazionale PD Enrico Letta che prevede un vero e proprio percorso delle “Agorà Democratiche“, finalizzato ad allargare gli spazi e le modalità di partecipazione democratica per elaborare, nel modo più condiviso e largo possibile, delle nuove proposte.

“L’Unione Europea è più forte se fa proprie le aspirazioni dei giovani – saldamente ancorata ai valori e audace quando si tratta di agire.” (Ursula von der Leyen).

Sarà proprio a partire da queste parole che lunedì 16 marzo si darà al via all’Agorà nel palazzo lacustre. Alle diverse riflessioni sui valori e sulle prospettive future dell’Unione Europea, succederanno importanti considerazioni e proposte in riferimento ai giovani e al lavoro, proprio nell’anno europeo a loro dedicato. Più nello specifico si parlerà di “Europa dei Padri“, “Europa dei Maestri – l’eredità di David Sassoli”, “Europa dei Lavoratori – la battaglia dei diritti” e di “Europa dei Giovani – un investimento per il futuro”.

La serata, aperta a tutti i cittadini a prescindere dalla appartenenza partitica, sarà moderata dal Capogruppo di maggioranza del Comune di Luino Erika Papa e vedrà l’intervento del Senatore del PD Alessandro Alfieri, del Segretario provinciale PD Giovanni Corbo, del Segretario del Circolo PD di Luino Giorgio Ferri e del Capo Progetto Europhonica Simone Pavesi.