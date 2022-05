Il Milan Club Cassano festeggia lo scudetto in diretta Tv

Grande festa a Cassano Magnago per lo scudetto del Milan: martedì 24 maggio alle ore 21,00 il Milan Club Puma cassanese festeggia la vittoria nella sua sede (sala presso il Bar Franco in via Gasparoli 96).

Con una occasione particolare: il Milan Club – nato nel lontano 1977 – parteciperà infatti alla diretta su Espansione TV, sul canale 14 del digitale terrestre, con collegamento alla trasmissione “Il barbiere”.

Una festa che anticipa anche di qualche settimana il traguardo dei 45 anni di costituzione: il Milan Club cassanese è infatti nato il 7 luglio del 1977.