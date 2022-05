“Il mio Andrea s’è buttato da quel ponte. Mettete barriere salvavita”

«Buongiorno mi chiamo Marzia, sono una mamma sopravvissuta: il mio unico figlio di 28 anni il 29 settembre 2021 si è suicidato gettandosi dal ponte di Cairate».

Comincia così la lettera arrivata in redazione questa mattina, mercoledì 25 maggio. Una lettera che parla di dolore con una dignità e un coraggio che lasciano senza fiato. Marzia aveva un unico figlio, Andrea. Capitano della prima squadra del Rugby Varese si era laureato in giurisprudenza e aveva trovato subito lavoro in un banca di Milano.

«Un giorno, per questioni legate a un rapporto d’amore complicato, è tornato dal lavoro, è andato sul ponte di Cairate e si è buttato giù. Da quel momento la mia vita non è più la stessa. Ogni mattina, dopo qualche ora di sonno, apro gli occhi e penso che mio figlio non c’è più. A volte sogno che precipita io lo afferro, ma mi scivola via».

Marzia ha portato i fiori nel punto in cui Andrea si è buttato, ma non era mai stata dove il corpo è stato raccolto: «A novembre sono andata dove è caduto: guardando in alto ho pensato che avrei dovuto fare qualcosa. Non è possibile che così tanta gente scelga questo ponte per gettarsi. Così ho scritto a Regione Lombardia: poco dopo mi hanno risposto che presto inizieranno i lavori per mettere barriere salvavita su quel maledetto ponte.

Ma dopo il suicidio di domenica ho deciso di scrivere anche al sindaco di Cairate, il quale si è reso subito disponibile ad organizzare qualcosa e sensibilizzare chi di dovere sulla questione sicurezza. Io lo so che chi decide di togliersi la vita, un modo lo trova, ma quel ponte è davvero troppo facile da raggiungere e le barriere sono troppo basse.

I figli, i padri, le madri che nel tempo si sono tolti la vita su quel ponte non sono esseri umani di terza classe, non vanno dimenticati – conclude Marzia-. Chiedo anche alla gente comune che mi appoggi in questa battaglia.

A noi genitori sopravvissuti non resta altro da fare che camminare scalzi tutti i giorni nell’inferno. Grazie».

Marzia Z.