Il Miv di Varese riparte dal cinema ma si allarga a cabaret, magia e conferenze

Come tutte le attività, anche il MIV – Multisala Impero Varese – sta ripartendo, riportando nelle sue sale tutti gli spettatori che han dovuto aspettare due anni per tornare a gustarsi l’esperienza del cinema (7000 spettatori solo questa settimana).

«In questi due anni non siamo stati fermi – racconta il direttore del Multisala, Andrea Cervini – abbiamo cercato di creare una diversificazione dell’impiego delle sale, perché ormai il solo cinema ci va un po’ stretto. Parliamo di cabaret, spettacoli di magia, conferenze. Il Nostro desiderio era quello di trovare una specializzazione sempre maggiore, realizzando eventi diversi».

Proprio per questo motivo da quest’anno la “famiglia” del MIV si è allargata: Thomas Incontri, conduttore televisivo con radici varesine, ha da oltre 17 anni la direzione della sezione televisiva del MIFF, il Festival Internazionale del Cinema di Milano e Los Angeles, ricoprirà per i prossimi tre anni – e per la prima volta al MIV – il ruolo di direttore artistico.

«Andrea mi ha scelto – ha raccontato Incontri alla conferenza stampa tenutasi questa mattina, giovedì 12 maggio, presso la sala Saturno del Multisala -. Sono molto emozionato ed entusiasta. Torno a casa con grande piacere, perché abbiamo una città e una provincia incredibili. Il Cinema è cambiato e qui al MIV hanno raggiunto dei livelli altissimi. Una delle prime iniziative che andiamo a presentare sarà un concorso, Miss Cinema Varese, un evento dalle tante sfaccettature. Vogliamo portare cultura alle ragazze che vorranno partecipare. Spesso i concorsi non vengono capiti e le ragazze trattate come carne da far sfilare. Sarà solo una la vincitrice, ma se ad ognuna diamo educazione sarà una vittoria e un valore aggiunto per tutti».

Miss Cinema si terrà nel mese di ottobre, anche se non è ancora nota la data precisa. Il premio in palio vuole essere un punto di partenza per il curriculum della vincitrice: si tratterà di un’intervista a pagina intera su un magazine nazionale.

Ospite speciale dell’incontro Max Pisu, comico, cabarettista e attore italiano.

«Dieci anni fa Max Pisu scrisse la Prefazione del mio libro – prosegue Incontri – e ora l’ho voluto al mio fianco perché tra tanti e tanti ospiti in sala lui rappresenta un’icona della comicità e del mondo dello spettacolo».

Una delle tante sfide che si è posto il MIV, infatti, è quella di riportare il cabaret a Varese. Nel mese di settembre tutte le settimane è previsto un appuntamento – presumibilmente Martedì dalle 21 al prezzo di 12 euro a biglietto – con importanti artisti del panorama comico italiano.