E’ morto il ragazzo di 17 anni recuperato dai Vigili del fuoco nelle acque del lago di Como

(Immagine di repertorio). Non ce l’ha fatta il ragazzo che nella serata di ieri, venerdì 27 maggio, era stato recuperato nelle acque del lago di Como dai Vigili del fuoco, dopo essere rimasto per quasi 20 minuti incosciente immerso ad una profondità di 5 metri.

Ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Anna di Como, il giovane è morto questa mattina attorno alle 8.

Il ragazzo, un 17enne tedesco di origini turche, ieri sera attorno alle 21 era con il fratello e un gruppo di amici in viale Geno, non distante dal porto. Insieme ad altri si è tuffato in cerca di refrigerio ma poco dopo è scomparso nelle acque scure del lago.

I ragazzi che erano con lui hanno dato subito l’allarme e i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato il ragazzo dopo una ventina di minuti, in arresto cardiaco. I soccorritori del 118 hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione e l’hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove questa mattina il suo cuore ha smesso di battere.