Moto e beneficenza: sono già 355 i centauri iscritti al Distinguished Gentrlemen’s Ride di Varese

Sono 335 i motociclisti iscritti al Distinguished Gentrlemen’s Ride, che si terrà domenica 22 maggio a Varese: un evento di beneficenza e sensibilizzazione che si svolge in tutto il mondo contemporaneamente. Si tratta di una raccolta fondi per sostenere la ricerca per le malattie maschili, come ad esempio il cancro alla prostata e malattie mentali, come il suicidio maschile.

“Quest’anno ci siamo superati – racconta Fabio Lunghi, Presidente della Camera di Commercio di Varese che questa mattina, venerdì 13 maggio, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’evento – . Il giro inizierà dal Sacromonte di Varese, con orario di ritrovo alle 9.30 e partenza prevista alle 10.15. Passeremo dalla Rasa, Brinzio, Valganna, Marchirolo, Ardena e Brusimpiano dove ci fermeremo per un aperitivo offerto dal Comune, per poi ripartire alla volta di Varese con arrivo a Ville Ponti”.

Una volta a Ville Ponti cittadini e motociclisti saranno accolti da numerosi stand, gastronomici e non, per una giornata alla scoperta non solo del mondo delle moto. Per chi lo desiderasse è possibile sponsorizzare un partecipante del giro facendo una donazione libera nel sito www.gentlemensraid.com.

IL PERCORSO

I partecipanti percorreranno le strade che si snodano intorno al massiccio del Monte Poncione: «Partiamo dal piazzale Pogliaghi del Sacro Monte grazie alla collaborazione con il Comune di Varese; da lì attraverseremo Valganna e Valcuvia attraversando due parchi. A Brusimpiano ci attendono il sindaco e la Pro Loco per una fermata e uno spuntino ed è bellissimo vedere l’entusiasmo che c’è nel paese. Al ritorno, dalla Valceresio, arriveremo alle Ville Ponti dove scenderemo dalla moto per proseguire in un momento di festa» spiega ancora Volpi.

COME PARTECIPARE

Chi desidera iscriversi al DGR (e in particolare al ride di Varese) deve accedere al sito ufficiale (CLICCANDO QUI), registrarsi e a quel punto scegliere l’opzione “Varese” tra le città proposte.