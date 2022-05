Il Motomondiale fa tappa in Italia, la MV Agusta è chiamata a una scossa

Dopo avere raggranellato appena 5 punti, messi in carniere nelle prime sette gare stagionali, la MV Agusta cerca un parziale riscatto nel primo gran premio di casa del Motomondiale 2022, quello del Mugello, che andrà in scena domenica 29 maggio a partire (per la Moto2) dalle ore 12,20.

Il team Forward Racing, che gestisce le F2 made in Varese, si augura di rompere finalmente il tabù della zona punti: nelle ultime tre gare Marcos Ramirez (unico a fare un minimo di classifica fino a qui) si è sempre ritirato mentre Simone Corsi non è riuscito a entrare tra i primi 15. Il giovane spagnolo (foto in alto) ha mostrato buone punte di velocità, anche nelle prove non portate a termine, tanto da essere salito fino alla quinta posizione a Le Mans prima della scivolata che ha compromesso il risultato.

«Andiamo al Mugello carichi e consapevoli di poter fare un buon lavoro perché ad ogni gara stiamo migliorando» era stat la dichiarazione di Ramirez dopo la Francia e anche Corsi, che nell’ultimo appuntamento aveva fatto bene prima di avere problemi di degrado delle gomme, è sulla stessa lunghezza d’onda. Certo però che i risultati fino a ora non sono dalla parte del team MV Forward: la speranza è che il Gran Premio d’Italia torni a essere favorevole anche per la presenza di tanti tifosi che hanno nel cuore la casa della Schiranna.

L’attesa in terra toscana è forte anche per le altre classi e in particolare per la MotoGP nella quale Enea Bastianini sulla Ducati è terzo in classifica generale grazie ai tre GP vinti tra Qatar, Texas e Francia. Davanti al pilota riminese ci sono soltanto la Yamaha di Quartararo a quota 102 e la sorprendente Aprilia di Aleix Espargaro che di punti ne ha 98, quattro in più del “Bestia”. Sarà il primo Gran Premio d’Italia dopo il ritiro di Valentino Rossi in pista: il dottore al Mugello ha vinto sette volte consecutive nella classe regina.