Movimento 5 stelle: “Vogliamo ripartire dal territorio e incontrando le persone”

«Vogliamo ripartire dal territorio e incontrando le persone». Si è svolta a Varese sabato 28 maggio la prima nuova assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, dedicata alle tematiche ambientali. A coordinare l’iniziativa era presente Roberto Cenci, consigliere regionale del Movimento. Con lui diversi altri rappresentanti del territorio e della Regione. L’incontro si è svolto all’Hotel Bis di Varese.

«Oggi siamo qui soprattutto a parlare di ambiente, ma anche per incontrare amici che a causa del Covid non abbiamo potuto incontrare per due anni – spiega Cenci -. Oggi è un momento difficile per il movimento, ma lo è per tutte le forze politiche. Quello che noi vogliamo e che stiamo facendo è cercare di convincere la gente che siamo sempre quelli di prima, quelli che restituiscono i soldi, che non amano le poltrone. Stiamo cercando di allearci sui contenuti e lavorare per creare dei programmi per aiutare i cittadini. Le alleanze si fanno poi coi riformisti, con coloro che hanno esattamente le stesse nostre idee, e sono quelli di centrosinistra, noi il centrodestra non lo guardiamo. Non credo proprio che noi spariremo: siamo stati gli unici, nonostante i fuoriusciti, a portare avanti tematiche importanti, come quelle ambientali. Ne è un esempio il risanamento del Lago di Varese, per cui mi batto personalmente da dieci anni».