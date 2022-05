Musica, calcio e divertimento a Daverio con la Festa Solidale Pro Africa

A Daverio c’è aria di festa grazie all’Associazione Insieme per la Tanzania.

Venerdì 20 maggio è il momento delle finali del torneo di calcio e a seguire appuntamento con una coinvolgente serata di musica con DDL e OUT OF THE BLUE.

Durante la serata sarà aperto il banco gastronomico con panini, patatine, e birra.

Sabato 21 Maggio, sempre presso l’Oratorio di Daverio, ci sarà invece la consueta cena di beneficienza e l’estrazione dei premi della lotteria. A dare inizio alla Festa sarà il ricco aperitivo a partire dalle ore 19.30. La quota di partecipazione alla Festa (20 euro) comprende l’aperitivo, la cena servita al tavolo con primo piatto, stinco e patate, inclusi anche le bevande, il dolce ed il caffè.

«Abbiamo certamente tanta voglia di festeggiare, dopo due anni in cui non abbiamo potuto stare tutti insieme, ma abbiamo anche tanto bisogno della vostra presenza per garantire ai bambini e ai ragazzi africani una vita dignitosa nella comunità in cui vivono, fornendo loro gli strumenti per il percorso di cambiamento, verso la vita adulta ma soprattutto verso lo sviluppo della loro terra, attraverso la battaglia alla povertà e la difesa dei diritti umani – spiegano gli organizzatori -. Ciò che non cambia è quindi la finalità benefica dell’evento, per le realtà in cui operiamo attraverso i nostri progetti».

Per maggiori informazioni riguardo l’operato dell’Associazione c’è il sito www.insiemeperlatanzania.it. In caso di maltempo, la serata di sabato 21 maggio si svolgerà presso l’Oratorio di Galliate Lombardo.