Musica, spettacoli e allegria: sul lungolago torna la festa della Gido

Passano gli anni ma il ricordo di un amico speciale non sbiadisce. Torna sul lungolago di Angera la festa dell’Associazione Gido, Massimiliano Mobiglia Odv, un lungo weekend di appuntamenti con musica, spettacoli e appuntamenti per bambini.

La Festa sul lago si terrà a partire dal 2 giugno (inizio ore 18) e proseguirà fino a domenica 5. L’appuntamento è come di consueto alla tecnostruttura sul lungolago. Tutte le sere sono in programma eventi di musica dal vivo e intrattenimento. Tra gli appuntamenti per i più piccoli si segnala in particolare la giornata di sabato 4 giugno con animazioni e giochi e alle 15 lo spettacolo del clown Il Pimpa dell’associazione “Per far sorridere il cielo”.

Nei momenti di apertura della festa sarà attivo uno stand gastronomico. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Qui la locandina con il dettaglio degli appuntamenti