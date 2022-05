Musica, stand up, canzoni: al Teatro di Varese arriva la comicità di “The Pozzolis Family”

Giovedì 12 maggio The Pozzolis portano al Teatro di Varese il loro nuovo spettacolo “La grande fuga”, uno spettacolo tutto nuovo e molto divertente

Reduce dal successo della seconda di Lol – Chi ride è fuori, arriva a Varese “The Pozzolis family” il duo comico composto da Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli.

Giovedì 12 maggio The Pozzolis portano al Teatro di Varese il loro nuovo spettacolo “La grande fuga”, uno spettacolo tutto nuovo che unisce musica, stand up, canzoni; uno show unico dove il divertimento è una catarsi liberatoria.

Il duo nel corso degli anni si è esibito su numerosi palcoscenici, collezionando il tutto esaurito per il loro spettacolo di esordio nel 2019. Reduci dal successo della seconda stagione di Lol, sono tra i più importanti family influencer in Italia. Utilizzano i social per raccontare la loro vita quotidiana, trattando tematiche correlate al mondo della genitorialità con un tono assolutamente ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della “famiglia perfetta”.

I biglietti per “La Grande Fuga” sono in vendita su www.vivoconcerti.com.