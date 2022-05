Natura, paesaggi e viaggi: mattinata dedicata all’ambiente alla scuola Carducci di Gavirate

Sognare in grande! Una giornata all’insegna della natura.

Come è ormai tradizione, la scuola Carducci e il Cai di Gavirate organizzano a maggio una giornata dedicata all’ambiente e alla scoperta della natura.

Sabato scorso, 14 maggio, gli studenti prima sono andati in auditorium per incontrare due grandi amici del Cai e della scuola: Francesco Raimondi, “Fra Hindi”, esploratore e musher di cani da slitta e Patrizia Broggi, alpinista e fotografa, che hanno tenuto un incontro dal titolo “L’importanza di avere un sogno e immaginarlo”.

Francesco, con a fianco il suo bellissimo husky, ha mostrato ai ragazzi un emozionante video della sua ultima spedizione verso il polo Nord, che ha chiamato The Way, un percorso di 160 km con i suoi siberian husky tra nebbia, vento, ghiacci e temperature pazzesche. I tanti ostacoli non lo hanno mai scoraggiato ma quello che ha imparato lo ha trasmesso ai ragazzi: l’importanza del silenzio, il sentirsi parte integrante della natura e del mondo che ci circonda, l’amore per i suoi cani e la passione, che sorregge nella vita e spinge tutti noi a camminare e sognare.

Patrizia ha proiettato le sue suggestive foto di paesaggi incantati, animali esotici, natura incontaminata e volti di giovani e anziani di tutto il mondo. Non solo ha realizzato il suo sogno di viaggiare e scalare le montagne ma, incontrando il bisogno di tante persone nel mondo, lei stessa ha cercato di realizzare, attraverso la sua associazione benefica, i sogni di tanti bambini nepalesi, di poter andare a scuola e di avere una vita migliore. Ha spiegato ai ragazzi il valore della fratellanza, della solidarietà verso tutti gli uomini e il rispetto per la natura.

I due relatori hanno dialogato e risposto alle tante domande dei ragazzi, incuriositi dalle loro esperienze e colpiti dalle profonde riflessioni sul valore della vita.

La mattinata è proseguita all’aperto: i ragazzi delle terze e delle seconde hanno passeggiato all’interno del Parco del Campo dei Fiori accompagnati dai loro docenti e da alcune guide del Cai, mentre le classi prime presso il lungolago di Gavirate hanno arrampicato sugli alberi, guidati da istruttori del Cai e svolto laboratori artistici di disegno e frottage con elementi della natura proposti dalla prof.ssa Elena Invernizzi.

«Una bella giornata che educa i ragazzi ad osservare ciò che li circonda e ad amare la natura e la bellezza – commentano Ornella Fiorillo, dirigente scolastico, Emauele Mondini, nuovo presidente del Cai di Gavirate e Rodolfo Rabolini, presidente della sezione negli anni scorsi -Fa parte del progetto La Montagna Insegna che da tanti anni svolgiamo alla Carducci, attraverso i laboratori pomeridiani, il sabato di rientro e che terminerà con una gita in rifugio nel primo weekend di giugno e che vede iscritti

più di novanta ragazzi della scuola».