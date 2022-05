Nel pacco postale ci sono le anfetamine, arrestato un ventiseienne dall’agenzia delle dogane di Milano

I funzionari di ADM, l’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, in collaborazione con la Polizia di Stato, hanno concluso un’operazione antidroga che ha portato all’arresto, eseguito da quest’ultima, di un cittadino italiano di 26 anni, pregiudicato, già agli arresti domiciliari per precedente rapina compiuta armato di cacciavite.

L’attività è stata svolta dai funzionari ADM dell’Ufficio delle Dogane di Milano 3, coordinati dall’Ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode, che nei giorni scorsi hanno intercettato presso l’Aeroporto di Linate un pacco postale contenente circa 260 grammi di metamfetamine.

Per la consegna controllata del plico, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, è stata interessata la Squadra Mobile di Milano, che ha tratto in arresto il cittadino italiano, sceso a ritirare il pacco, e lo ha condotto al carcere di San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.