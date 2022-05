Nel Parco della Valle del Lanza l’anima del bosco nei disegni di Sara Bertoncello

Domenica 15 maggio nel Parco Valle del Lanza, nella suggestiva cornice della Cascina del Trotto, continuano le iniziative artistico culturali nell’ambito della rassegna “Arte in Trotto”.

Protagonista di questo week end sarà l’evento “Anima di bosco – dalla Natura alla Carta”, esposizione dei disegni di Sara Bertoncello che hanno per tema gli abitanti del bosco. Sara Bertoncello, già nota per la creazione del presepe dal sapore “francescano” dedicato alla natività degli animali del bosco e ospitato nel periodo natalizio nella “grotta del tasso” in località Valmorea, propone domenica 15 maggio a tutti i visitatori del Parco la raccolta dei suoi disegni naturalistici più rappresentativi dei protagonisti del bosco.

La grande sensibilità, la passione e l’amore incondizionato di Sara per la natura traspaiono in tutta la loro forza nelle abbondanti linee curve, morbide, leggere che caratterizzano la sua opera, linee naturali e libere che rassicurano e danno sollievo come solo l’ambiente naturale, non contaminato, sa dare.

Domenica l’autrice sarà presente non solo per raccontare agli interessati la sua esperienza creativa ma anche, e soprattutto, per mettersi a disposizione dei bambini che vorranno cimentarsi con l’arte del disegno naturalistico in un contesto dove la natura e il sapere contadino sono i veri protagonisti. Domenica, dalle 14,30 alle 18, alla cascina del Trotto nel Parco Valle del Lanza, natura e disegno si incontreranno per offrire a grandi e piccini un’esperienza di sicuro impatto emotivo.

La locandina