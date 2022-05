Next Gen Legabasket, Varese travolge anche Reggio Emilia

Seconda partita e seconda vittoria netta per l’Academy Varese nel girone di qualificazione della Next Gen Cup di Legabasket in corso a Pesaro. I giovani biancorossi, che all’esordio avevano stroncato Brindisi, si sono ripetuti contro la Unahotels Reggio Emilia travolta per 102-71 in una gara chiusa già prima dell’intervallo.

Ben sei uomini in doppia cifra per la squadra di coach Stefano Bizzozi, che ha avuto in Weilun Zhao il top scorer a quota 21 (con 4/5 da 3) seguito a ruota dalla conferma Valdo Guimdo (18) e da Matteo Cavallero, forse il più continuo sull’arco dell’intera gara, con 17. Il punteggio è rimasto in bilico solo nella prima frazione quando l’Academy ha comunque segnato 26 punti chiudendo a +7, poi nel secondo parziale i varesini hanno preso il largo con percentuali ampiamente migliori di quelle emiliane (62% da 2 e 30% da 3).

Ora Cane e compagni devono disputare la terza e ultima partita, quella in programma sabato 7 alle 9,30 sul parquet della Vitifrigo Arena contro l’Umana Reyer Venezia dove, tra gli altri, gioca Tommaso Morena figlio dell’ex biancorosso Mimmo. Chi vince si qualifica per le Final Four in programma proprio a Varese nel prossimo fine settimana.