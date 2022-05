Nino D’Angelo, Claudio Baglioni, Maurizio Battista e le canzoni degli Abba al Teatro di Varese

Il fine settimana del Teatro di Varese inizia questa sera, giovedì 5 maggio, con un ospite speciale. Sul palcoscenico ci sarà infatti, Nino D’Angelo con una tappa del suo tour “Il poeta che non sa parlare”. “Sarà una tournée – precisa l’artista – dove canterò i successi che mi hanno accompagnato nel corso della mia carriera. Sarà anche l’occasione per raccontarmi a tutto tondo, rivelando anche alcuni aneddoti divertenti che in pochi conoscono”.

La scaletta di questo live (che sarà molto più di un concerto…) verterà sul repertorio di oggi con canzoni come “‘O pate”, “Senza giacca e cravatta”, “Si turnasse a nascere”, senza tralasciare alcuni tra i più vecchi successi, come per esempio “Nu jeans e ‘na maglietta”: “Canterò ogni brano con grande rispetto”.

Si continua poi con Maurizio Battista che prende parte al tour “Tutti contro tutti” e arriva a Varese il 6 maggio. Il comico romano, cavalcando il successo delle precedenti stagioni, porta in scena una divertente analisi sociale sempre crudelmente, ma empaticamente spietata e al tempo commossa e partecipe dell’umanità, di sé stesso e del mondo che lo circonda. Senza dimenticare mai la comprensione o l’ironia che regala un sorriso e rende più leggera la vita, grazie alla capacità di cogliere il lato buffo delle cose e alla propria spiccata autoironia, confeziona uno spettacolo allegro, talvolta amaro, ma sempre molto divertente.

“ABBAdream – The Ultimate Abba Tribute Show” è il titolo dell’evento che farà cantare a squarciagola tutti i fans del gruppo svedese che ha venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo. L’appuntamento è per sabato sera.

Domenica, in occasione della Festa della Mamma, alle 16, lo spettacolo “Carezza per un gigante”. Un concerto spettacolo per dare sostegno alla Cooperativa Lotta Contro l’emarginazione onlus e Progetto Rughe di Gavirate, due realtà del territorio, che mettono al centro la cura delle persone. Ritorno alla musica lunedì con un altro grande ospite: Claudio Baglioni che sarà in scena con “Dodici note solo”. Il tour, che ha debuttato il 24 gennaio 2022 dal Teatro dell’Opera di Roma, vede Baglioni, voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi dei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.

Per tutte le informazioni e i biglietti: www.teatrodivarese.it