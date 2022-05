Nominato il nuovo amministratore unico di Santa Caterina del Sasso

Lunedì 9 maggio è avvenuta la nomina del nuovo amministratore unico della Società Patrimoniale, l’ente che gestisce i beni immobili della Provincia di Varese, tra cui anche il complesso dell’Eremo di Santa Caterina.

L’incarico è stato affidato a Sara Piemonti, commercialista e curatrice fallimentare, la quale raccoglie il testimone dai precedenti amministratori Pier Marcello Castelli ed Augusto Conti per dare il proprio contributo alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio.

«Provincia ha scelto una figura professionale, civica e tecnica con competenze gestionali e amministrative. L’obiettivo, oltre alla gestione amministrativa, sarà quello di una visione di sviluppo per potenziare e incrementare i servizi a favore del territorio, che ben conosco e al quale sono fortemente legata – dichiara Sara Piemonti – Sarà fondamentale “creare rete” lavorando in sinergia con Provincia di Varese e con gli enti locali per valorizzare il patrimonio culturale e turistico».