Non si parla di San Quirico, gli esponenti di Allea disertano il Consiglio comunale per protesta

I consiglieri comunali del gruppo Allea di Angera hanno disertato il consiglio comunale che era convocato questa sera.

«Una decisione che è stata presa per protestare contro l’amministrazione comunale che ci ha impedito di parlare di San Quirico – ha spiegato in un videomessaggio su FB il capogruppo Milo Manica – Come tutti sanno il 15 aprile scorso la nostra amata collina di San Quirico è andata a fuoco e per ragioni meramente formali ci è stato impedito di parlare di questo tema in consiglio».

Secondo i consiglieri di Allea occorre creare una commissione intercomunale con Ranco, per avviare dei confronti per la progettazione degli interventi da attuare nell’area; inoltre va affrontata la manutenzione dei sentieri perché possano fungere la linea tagliafuoco. Infine propongono la creazione di un Aspo, cioè di un’associazione che possa permettere a tutti i proprietari di boschi sulla collina di San Quirico di unirsi per coordinare meglio le azioni da intraprendere, dalla ricerca di fondi alla prevenzione degli incendi boschivi.

«Il sindaco ci ha dato il contentino in Commissione dicendo che sarebbe andato a parlare con Ranco – conclude Manica – ma è passato un mese e non abbiamo avuto nessuna risposta».