Novanta giovani musicisti insieme a Casorate Sempione: un ritorno alla musica insieme, quella delle bande musicali che per tanto tempo hanno sofferto (come anche i cori) l’isolamento da lockdown, le incertezze del Covid, l’annullamento di eventi pubblici. E tanto più hanno sofferto questo periodo i più giovani, compresi quelli che dopo la formazione stavano per “entrare in banda”.

L’occasione di incontro nel paese vicino all’aeroporto di Malpensa è l’ormai celebre Stage Giovanile di Musica d’Insieme, promosso dal Corpo Musicale “La Casoratese”. La locale banda musicale – ormai anche una garanzia nell’organizzazione – si è rimessa infatti in moto per organizzare la 4° edizione, ormai alle porte, visto che si terrà nel weekend del 21 e 22 maggio.

«Non è facile spiegare il motivo per cui tanti giovani musicisti si ritrovano a studiare e suonare insieme con l’obbiettivo di creare in poco tempo un’orchestra fino a presentare un concerto come risultato finale» spiegano i promotori. «L’obiettivo è offrire ai più giovani l’opportunità di fare didattica musicale e soprattutto suonare insieme, guidati da maestri professionisti».

Quest’anno gli organizzatori si auguravano di ripetere il successo dello scorso 2019 dove l’organico era arrivato a superare i 70 partecipanti. La realtà ha però superato le aspettative e alla fine hanno dovuto chiudere le iscrizioni che avevano già superato i 90 musicisti, appunto.

Novanta ragazzi e un’unica banda

La formazione giovanile è composta prevalentemente da ragazzi, dai 9 ai 20 anni, con alcuni over 20 ammessi in quanto ancora studenti di scuole bandistiche, provenienti da diverse bande delle province di Varese, Como, Milano, ma anche dal Piemonte e dalla Liguria, infine da scuole e licei ad indirizzo musicale (qui il programma e tutti i nomi dei musicisti).

La formazione sarà diretta dai maestri Diego Pavanello ed Emanuele Maginzali.

Si affronteranno due intense giornate di studio di brani per orchestra di fiati di autori contemporanei nelle giornate di sabato e domenica. Prove d’insieme e per sezioni, per poi concludere i lavori con il concerto la domenica pomeriggio, obiettivo finale dello stage.

Sempre sotto il segno della didattica musicale, domenica pomeriggio prima del concerto finale, si esibiranno gli allievi delle Scuole secondarie “Majno” di Gallarate e “Giovanni XXIII” di Arona.

A tutto il resto, dal pranzo alle merende incluse, penserà l’organizzazione del Corpo Musicale di Casorate Sempione, piccolo paese del Varesotto oramai abituato a invasioni di carovane di giovani musicisti.

Il concerto a Casorate Sempione

Il concerto in programma domenica 22 maggio alle ore 15:00 come di consueto si svolgerà nella palestra “Pastorelli” di Casorate Sempione, appositamente attrezzata.

L’ingresso è gratuito.

L’evento è patrocinato dal Comune di Casorate Sempione e dall’Anbima.

Come da normative anti Covid-19, l’ingresso alla palestra per il concerto sarà subordinato all’utilizzo della mascherina FFP2.