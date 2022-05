Novità caravan: la nuova gamma di Camper Etrusco, prodotto in Italia

L’estate è in arrivo, incrociamo tutti le dita e aspettiamoci finalmente un’assenza totale di restrizioni dovute alla pandemia. C’è voglia di divertirsi, di caldo e di mare. L’Italia è un posto meraviglioso e il sogno di tanti è quella di poterla visitare tutta: meglio se arrivando anche agli anfratti più nascosti, spesso proprio per questo dotati di un fascino maggiore. Quale mezzo migliore di un camper per potersi concedere questi svaghi? Nessun vincolo dato dagli alberghi, nessun orario di arrivo o di partenza. Si può tranquillamente viaggiare anche di notte e poi fermarsi in una piazzola a ridosso del mare, per godersi poi una colazione mattutina fissando il blu delle onde.

Pensate che il desiderio di libertà sia troppo oneroso per le vostre tasche? Non è affatto detto, molto spesso il prezzo dei camper non è poi così alto! Vi proponiamo come esempio un prodotto assolutamente Made in Italy, realizzato in Toscana. Si tratta del Camper Etrusco, che proprio in questi giorni ha presentato due nuovi modelli pronti a realizzare i vostri sogni.

I due nuovi camper Etrusco per viaggiare comodi e sicuri

Il viaggio in camper deve essere innanzitutto confortevole. Gli spazi ristretti non sono per tutti e, dal momento che i volumi saranno sacrificati, la nuova gamma Etrusco fa di tutto per farvi sentire comodi: proprio come a casa vostra, anche se invece di solide fondamenta avrete pneumatici da camper resistenti e sicuri a tenervi incollati al terreno.

Sono due i nuovi modelli in arrivo, il 7400 SBC e il 7400 QBC, proposti sia in versione integrale che semintegrale. Per viaggiare in totale sicurezza lungo le strade e autostrade notturne sono diventati di serie i fari a led, che garantiscono una diffusione della luce più profonda e più ampia, portando inoltre un vantaggio dal punto di vista economico data la durata più lunga. Uno degli elementi di spicco dei camper Etrusco è la posizione della sala da pranzo, che vede il tavolo centrale e i sedili face to face, con un’area molto più spaziosa e vivibile senza gli incastri tipici di tanti altri tipi di camper.

Quali pneumatici scegliere per il vostro camper?

Sempre a proposito di sicurezza, vi invitiamo a visionare con attenzione i pneumatici del camper che scegliete di acquistare, in particolare se usato. Esaminate il battistrada, fatevi aiutare dal vostro gommista di fiducia in caso di dubbi e ricordatevi che i camper montano pneumatici appositi contrassegnati dalla marcatura CP.

I camper, infatti, difficilmente raggiungono alte velocità ma hanno un peso molto elevato, al quale si aggiungono in media 2-3 persone e tutto ciò che viene caricato (bombole, acqua, benzina, fornelli, boiler, ecc.): pertanto il peso diventa davvero considerevole. Un pneumatico da camper deve essere forte e resistente, in grado di sopportare migliaia di chilometri e diversi anni di utilizzo. Ricordatevi inoltre che molto spesso il camper rimane fermo all’aperto nella stagione invernale, per chi non è dotato di un sufficiente spazio interno, e questo indubbiamente potrebbe causare un indurimento delle gomme tanto da pregiudicarne le performance. A maggior ragione, dunque, vale l’avvertimento di controllarle sempre prima di partire… per poi godervi in tranquillità il vostro viaggio, a bordo di Etrusco o del vostro camper, alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia e non solo.