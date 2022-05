Nuove iniziative del Comitato Gavirate per l’Ucraina: una lotteria e una raccolta fondi

Una lotteria e una nuova raccolta fondi per sostenere la popolazione ucraina. Il Comitato Promotore Gavirate per l’Ucraina promuove due nuove iniziative di solidarietà. Dopo la raccolta di medicinali del 2 e 3 aprile scorsi, organizzate dal Banco di Solidarietà e Caritas, lo spettacolo promosso dall’Associazione Sarisc, le iniziative di Minibasket Play, di Asd Gym For Life e Music Secrets che hanno deciso di fra giocare e suonare gratuitamente i bimbi Ucraini presenti a Gavirate, ecco due nuove iniziative per raccogliere fondi da destinare alla Caritas.

Il “Minibasket play”, in occasione della festa di fine stagione, in calendario il prossimo 29 maggio, organizzerà una lotteria con ricchi premi e l’intero ricavato sarà devoluto alla Caritas di Gavirate mentre il Basket Femminile ha avviato una raccolta fondi tra i propri iscritti.

Il Comitato Promotore Gavirate per l’Ucraina, infine, sta organizzando un evento per il prossimo 14 giugno d cui si daranno i dettagli nei prossimi giorni