Nuove linee guida sull’uso degli sfalci verdi, la soddisfazione di Coldiretti Lombardia

Le linee guida definite da Regione Lombardia sull’utilizzo in ambito agricolo degli sfalci verdi derivanti dall’attività di cura del verde soddisfano Coldiretti Lombardia che in un comunicato esprime la propria approvazione per le decisioni prese a Milano.

«Il documento – spiega la Coldiretti in base alla nota regionale – chiarisce che i residui di lavorazione del verde possono essere destinati ad un utilizzo agricolo sia come concime per i terreni nel rispetto delle buone pratiche agronomiche, sia per la produzione di agro energia, purché vi sia adeguata tracciabilità tra il punto di produzione e il luogo di destinazione».

«Ringraziamo gli assessori regionali all’Agricoltura e all’Ambiente per aver accolto le nostre istanze – continua la Coldiretti Lombardia – e per aver fatto chiarezza sulla normativa, attraverso un’interpretazione che permette di agevolare la transizione verso il modello di economia circolare per migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse con una semplificazione burocratica e dei servizi. Le aziende agricole interessate troveranno presso i nostri uffici tutte le informazioni e la consulenza tecnica sulle nuove linee guida».