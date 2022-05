Nuovi mitragliatori, fucili e kalashnikov trovati a casa del trafficante di armi da guerra a Gallarate

Mitragliatori, fucili e kalashnikov con tanto di munizioni di diverso calibro: li hanno trovati la polizia di Gallarate a casa di un 62enne, già detenuto per detenzione e traffico di armi da guerra.

Le armi sono state rinvenute presso il suo ultimo domicilio, un appartamento abitato dall’uomo durante la detenzione domiciliare. Il 62 enne infatti, già nel 2019 era stato arrestato dalla Polizia che all’epoca dei fatti aveva rinvenuto un vero e proprio arsenale di armi da sparo, da guerra e comuni, detenute illegalmente e nascoste nella sua camera da letto. Dopo il suo primo arresto, la Digos di Varese, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, aveva sequestrato un ulteriore ed ingente quantitativo di armi tra cui, 15 mitragliatori di modelli diversi, 14 fucili tra cui due kalashnikov e 10mila munizioni di diverso calibro.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Gallarate, martedì scorso hanno rinvenuto un’ulteriore parte dell’arsenale; oltre a componenti e munizionamenti di varie tipologie di armi, sono stati sequestrati: un silenziatore e due pistole mitragliatrici (i cosiddetti “mitra”) complete di caricatore e con le rispettive canne di diverso calibro.

I mitra, rispettivamente del calibro 45mm e 9mm, sono modello M3 Grease Gun, armi prodotte negli Stati Uniti tra gli anni 1943 e 1943 ed utilizzate durante molti conflitti bellici, dalla Seconda Guerra mondiale (erano armi diffuse tra i carristi) fino alla prima Guerra del Golfo.

L’uomo, già in carcere dall’ottobre del 2020, è stato pertanto deferito all’autorità giudiziaria per la detenzione abusiva di armi e per l’illecita detenzione di armi da guerra.

Come detto Del Bergiolo è già detenuto dopo la condanna in primo grado: i giudici hanno considerato credibile il suo coinvolgimento nel traffico internazionale di armi.