I nuovi segretari della Lega al lavoro per Alto Verbano e valli

La Lega per Salvini Premier sta completando i congressi cittadini e in questi giorni si è tenuto il primo incontro tra i tre neosegretari del territorio dell’Alto Verbano e delle valli.

Davide Cataldo segretario della sezione di Luino – Nord Verbano, Graziella Giacon segretario della sezione Rancio Valcuvia-Gavirate e Rossana Carta segretario della sezione di Laveno, freschi di elezione non hanno perso tempo e si sono subito ritrovati per programmare le prossime attività e determinare la linea del movimento per tutto il territorio che va dal Luinese al Lavenese passando per la Valcuvia.

Le tre sezioni responsabili delle tre macroaree opereranno in stretta sinergia sia per quanto riguarda le azioni politiche che per il coordinamento dei numerosi eletti tra le fila del partito.

«Uniti saremo ancora più forti – dicono i tre segretari – i nostri militanti avranno da oggi molte occasioni per incontrarsi, per condividere le proprie esperienze amministrative con l’obbiettivo di migliorarci sempre di più, dobbiamo continuare l’ottima esperienza che ci ha visto uniti e vincenti alle passate elezioni provinciali, dove muovendoci all’unisono siamo riusciti ad ottenere un seggio per un nostro rappresentante nonostante la particolarità del meccanismo elettivo delle elezioni di secondo livello che ci ha sempre visto partire svantaggiati rispetto ad altre zone della Provincia che possono contare su città più popolose delle nostre».

«Solo continuando su questa strada e facendo fronte comune potremo riuscire a rendere rappresentato al meglio il nostro territorio anche in tutti i livelli più alti dell’amministrazione pubblica. Un viaggio tra persone che condividono gli stessi ideali che parte da qui e che siamo certi produrrà ottimi risultati per i nostri concittadini e le nostre valli» concludono i tre segretari