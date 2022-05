Odissea protagonista dell’edizione 2022 di #Inbiblioteca a Varese

Sarà dedicata all’Odissea l’edizione 2022 della rassegna #InBiblioteca che si prepara a un programma di appuntamenti nelle sale della Biblioteca civica di Varese che va dal 7 maggio al 26 giugno.

Un programma che vede proposte che consentiranno, come ormai da tradizione, di visitare territori diversi come la fotografia, l’esperienza dei giochi da tavolo e di ruolo, la storia, il disegno, il teatro, la mitologia, l’universo femminile.

«Da frequentatore abituale delle sale della Biblioteca, credo che iniziative come questa possano contribuire a consolidare il ruolo di promozione e produzione culturale che rivestono le biblioteche, che non sono soltanto edifici in cui i libri si custodiscono ordinati ed allineati nei loro scaffali, ma sono luoghi in cui i libri rivivono per diventare occasioni di esperienze sempre nuove – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Questa volta, il libro scelto con cui confrontarsi e intorno al quale sviluppare riflessioni ed esperienze è l’Odissea. Non semplicemente un libro ma uno dei pilastri della nostra civiltà letteraria e della nostra cultura. Un luogo a cui costantemente ritornare, perché, come ogni grande classico, da quasi tremila anni continua ad interrogarci e a farsi interrogare. È questa un’opera a tal punto penetrata e assorbita dalla nostra civiltà, da essere facilmente identificabile anche da chi non ne avesse mai letto neppure un verso. L’avventura del suo eroe è divenuta da subito un topos, un tema comune, un motivo ricorrente, che sempre è stato esplorato e reinterpretato».

Il tema è declinato in molti modi, attraverso la fotografia, giochi da tavolo, fumetti, conferenze di approfondimento, reading e spettacoli teatrali, grazie al partenariato con alcune realtà del territorio: Aps, Drao, Aps Gattabuia, Aps In ludo veritas, Aps parole in viaggio, La Biblioteca di S. Ambrogio Legger Mente, ComicArte Varese, Cooperativa Mondovisione.

Tra le novità di questa edizione primaverile c’è un incontro che permette di scoprire e cominciare a giocare uno dei più famosi giochi di ruolo al mondo, Dungeons & Dragons (il 28 maggio): nato negli anni ’70, Dungeons & Dragons conta una miriade di appassionati in tutto il mondo. Nell’incontro previsto nella rassegna è possibile potrete avere un primo assaggio dell’affascinante mondo fantasy con una sessione di gioco guidata da master esperti e aperta a singoli o piccoli gruppi.

Ci sarà inoltre anche un incontro alla scoperta della Varese del 1874, grazie ad una guida turistica scritta in quegli anni e parte del fondo antico della Biblioteca (20 maggio). Nel volume “Varese e il suo territorio. Una guida descrittiva” infatti, Giulio Cesare Bizzozero si era fatto guida per i suoi lettori, presentando la nostra provincia così com’era nel 1874, dal Sacro Monte al Lago, passando anche per i paesi più piccoli.

Le giovani volontarie del programma di servizio civile Varese & Cultura Fabiana Culatti, Alessia Della Marra, Donatella Naselli spiegheranno se è ancora possibile intraprendere quei cammini, e durante la conferenza verrà confrontata la Varese di allora con la nostra, scoprendo gli undici itinerari diversi per conoscere la zona scelti da Bizzozero.

Sul tema dell’Odissea è previsto anche un percorso teatrale all’interno dei Giardini Estensi: partecipanti scopriranno i luoghi più suggestivi e reconditi del parco che si trasformeranno nelle tappe che percorse Ulisse nel suo viaggio di ritorno a Itaca, che nella finzione scenica è la biblioteca: è lei la metafora di Itaca, per invitare i partecipanti ad intraprendere nuovi viaggi con la lettura dei libri che sono li presenti.

Ma non mancano laboratori per imparare a disegnare un elfo, o la presentazione della biografia aggiornata di Goldrake. «Un programma che fa della biblioteca il luogo di produzione di cultura a tutto tondo e fa propria la capacità di avvicinare giovani, bambini, famiglie e appassionati attraverso esperienze molto differenti – spiega la presidentessa alla Commissione Cultura Manuela Lozza – E infatti il filo conduttore scelto quest’anno ha suscitato un forte interesse con tanti progetti e attività che ruotano intorno al tema del viaggio».