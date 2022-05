Olimpiadi del Patrimonio, tre studentesse del Frattini di Varese in finale

Dopo il primo posto ottenuto alla selezione regionale delle Olimpiadi del Patrimonio, il Liceo Artistico “A. Frattini” si è aggiudicato un altro premio, classificandosi al secondo posto nella finale nazionale tenutasi a Roma lo scorso 3 maggio. La squadra formata da Clara Bandera (5E), Aurora Bettarello (2D) e Arianna Seddio (2D), si è distinta per l’esposizione coinvolgente e la qualità del lavoro.

«Siamo molto contenti per questo risultato ottenuto – spiega Anna Pontiggia, dirigente Scolastico del Liceo -. Le tre ragazze finaliste sono state davvero brave, si sono impegnate molto e hanno saputo emozionare con il loro entusiasmo la commissione che ha elogiato, come si legge nelle motivazioni della premiazione, l’esposizione appassionata e coinvolgente. Il successo ottenuto è stato anche frutto di un bella collaborazione: quando abbiamo saputo di aver vinto le selezioni regionali e di esserci assicurate un posto alle finali di Roma ci siamo messe all’opera per realizzare un approfondimento che potesse mettere in luce gli aspetti creativi della nostra scuola. E così è nato il lavoro dal titolo “La voce di Pompei” dove, accanto alle opere degli artisti che nei secoli sono stati suggestionati dalla città distrutta dall’eruzione del Vesuvio, ci sono i lavori realizzati da alcuni studenti del Liceo Frattini. Lavori espressione di diversi indirizzi (opere pittoriche, multimediali, di grafica, scenografie, sculture, rielaborazioni di design di oggetti ritrovati dagli archeologi) che hanno messo in mostra ancora una volta la bravura dei nostri studenti. Un ringraziamento particolare va infine alla nostra Dirigente e ai colleghi che hanno sostenuto il nostro lavoro fin dall’inizio del progetto».

Le Olimpiadi del Patrimonio 2022 sono organizzate da ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti Storia Dell’Arte).