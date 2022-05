Operaio cade dalla scala, soccorso con fratture a Porto Ceresio. Rilievi della polizia locale

Stava effettuando dei lavori di manutenzione all’interno della sala mostre di piazzale Luraschi a Porto Ceresio quando a perso l’equilibrio ed è caduta dalla scala. È successo a metà giornata di mercoledì 18 maggio ad un operaio 49enne impegnato in una serie di lavori nell’immobile comunale.

È stata una caduta molto violenta e l’uomo ha riportato diverse fratture che hanno richiesto immediati soccorsi. I primi ad intervenire sono stati i colleghi fino all’arrivo del personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza dell’SOS Besano e un’automedica.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo e, in quanto infortunio sul lavoro, è stata allertata ATS Insubria. Delle indagini si occupano gli agenti del comando di polizia locale del Ceresio, anch’essi intervenuti in piazzale Luraschi. Saranno loro, sotto il coordinamento del commissario capo Carlo Gaffuri, a ricostruire dinamica e caratteristiche dell’accaduto.