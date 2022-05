Opportunità e progetti per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità

“Opportunità per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità: la Convenzione ex art.14 del D.lgs. 276/2003”: questo il titolo del webinar organizzato dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Fondazione Sodalitas e la Provincia di Varese, nell’ambito del progetto Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul lavoro, con l’obiettivo di illustrare le opportunità a disposizione delle imprese varesine per l’assolvimento degli obblighi di assunzione di persone con disabilità.

L’appuntamento online è per giovedì 26 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle 12.30

Di seguito il programma:

Saluti introduttivi:

Cristina Marcora, Aree Sindacali Unione degli Industriali della Provincia di Varese

Luca Maria Recalcati, Consigliere Responsabile Area Lavoro – Fondazione Sodalitas

Simone Longhini, Consigliere Provinciale con delega al lavoro – Provincia di Varese

L’Articolo 14 in Provincia di Varese: inquadramento normativo

Fabrizio Simonini, Responsabile Ufficio Collocamento Mirato Disabili – Provincia di Varese

La promozione dell’articolo 14: il ruolo del Promotore Legge 68

Anna Sculli, Promoter Legge ‘68 – Provincia di Varese

Case History

Paolo Cova, Naturcoop

Maurizio Martegani, Cooperativa sociale San Carlo

Testimonianze aziendali

Veronica Orrigoni, Amministratore Delegato Tigros Spa

L'evento sarà fruibile esclusivamente tramite un'apposita piattaforma internet.